Angel Di María começou a ser associado ao Boca Juniors na Argentina e outro jogador que passou pelo Benfica foi questionado sobre o tema. O esquerdino do PSG está em final de contrato com o clube parisiense e o futuro do Fideo continua a ser uma incógnita.

Depois de representar a seleção, o alegado interesse dos Xeneizes começou a circular e Jorge Bermúdez, antigo central de Benfica e Boca Juniors remeteu uma resposta sobre o tema para Juan Roman Riquelme, grande glória do emblema de Buenos Aires e atual dirigente.

«Di María no Boca? Temos de perguntar ao 10 [Riquelme]. Para mim, ele sempre será o meu 10, aquele menino que aos 18 anos teve de ver Maradona a chorar no balneário e entrou num superclássico, que perdemos por 1 a 0. Continuará a ser aquele homem que ama o clube, meu amigo e alguém de quem me orgulho a cada dia que passa. Não me surpreenderia. Porque o Boca é o maior do mundo. Se Di María estiver na Europa, ele vai querer sentir como é jogar no nosso clube», disse Bermúdez ao TyC Sports.

Refira-se que também em Portugal o nome de Di María já surgiu associado a um regresso ao Benfica.