Ángel Di María não ficou surpreendido com as recentes declarações de Cristiano Ronaldo, que considerou ser o melhor jogador da história.

«Não me surpreendem as declarações do Cristiano. Ele sempre foi assim, sempre fez aquelas declarações, sempre tentou impor o que ele sempre tentou ser, que era ser o melhor», afirmou o atual jogador do Benfica numa entrevista ao infobae, ele que jogou com o português no Real Madrid.

Di María apontou que Ronaldo é azarado, porque nasceu numa altura errada e teve de lidar com outro jogador mágico, referindo-se ao compatriota Lionel Messi. «Ele nasceu numa má altura, porque nasceu outra pessoa que foi tocada pela varinha mágica. Um tem oito Bolas de Ouro, o outro tem cinco. Há uma grande diferença. Ter sido campeão do mundo é outra diferença enorme, de ter duas Copas Américas contra um Europeu. São muitas, muitas diferenças».

«E depois vê-se isso nos jogos, em cada minuto. Um tenta e esforça-se em tudo, enquanto o outro parece que joga como se estivéssemos no nosso próprio quintal. Ele continua a colocar a bola no mesmo lugar de sempre, e já o faz há 18, 20 anos. Todas as pessoas dizem "mas tu sabes o que ele vai fazer". Bem, tu vais marcá-lo e ele faz na mesma. Ele vai ter 40 anos e ainda vai estar a fazer o tiki-taka», explicou.

No final, o campeão do mundo diz que tanto Messi, como Ronaldo são ótimos e grandes jogadores, mas que a preferência cai para o lado do compatriota. «Para mim, o Leo é o melhor do mundo e o melhor da história, sem dúvida.».