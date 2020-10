A conta da UEFA dedicada à Liga Europa partilhou nesta segunda-feira um vídeo com alguns dos melhores golos marcados pelo Benfica na competição. A equipa encarnada vai defrontar Lech Poznan, Rangers e Standard Liège na fase de grupos da prova.

Grimaldo continua no plantel do Benfica e surge em destaque com um belíssimo remate de pé esquerdo. Óscar Cardozo candidata-se com um golaço de livre mas é difícil bater um toque de letra de Angel Di María. Lima e Ola John, outros antigos jogadores encarnados, completam o lote.

Qual o seu golo favorito?