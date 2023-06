Lionel Messi concentrou grande parte das atenções no jogo de despedida de Maxi Rodríguez, neste sábado à noite, no estádio do Newell's Old Boys. Porém, os cerca de 40 mil adeptos que lotaram o recinto vibraram com outras figuras do futebol argentino.

Ángel Di María, que ainda não confirma o regresso ao Benfica, acabou por ser o protagonista de um momento histórico no futebol local, enaltecido pelos organizadores do encontro.

O campeão do mundo jogou no Rosario Central e é um acérrimo adepto de «Los canallas». Porém, no Estádio Marcelo Bielsa, foi ovacionado pelos adeptos do maior rival da cidade, o Newell's Old Boys.

Maxi Rodríguez fez questão de agradecer o desportivismo dos adeptos em relação ao campeão do mundo e o público do «Coloso» repetiu o gesto, para naturalmente satisfação de todos os jogadores.

Ora veja: