Os diretos de Bruno Nogueira no instagram têm sido um sucesso, e na última noite o humorista português emocionou-se com um momento especial que marcou a entrada no dia 25 de abril.

Ao som de «Grândola , Vila Morena», o artista plástico Vhils fez uma imagem do cantautor Zeca Afonso numa parede.

Bruno Nogueira não conteve as lágrimas, perante uma audiência superior a 60 mil pessoas, como tem sido habitual.