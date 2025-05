«Todos os dias são delas, mas hoje em especial. Feliz dia da Mãe». Foi desta forma que Cristiano Ronaldo assinalou o dia da Mãe, este domingo, numa publicação nas redes sociais, acompanhada por três fotografias especiais.

Uma primeira fotografia em que o internacional português aparece com a companheira Georgina Rodríguez e os cinco filhos. Uma segunda em que aparece com a mãe, Dolores Aveiro. E uma terceira, mais antiga, em que um pequeno Ronaldo aparece ao lado de uma jovem mãe, equipado à Sporting, em frente à emblemática Porta 10ª do antigo Estádio de Alvalade.

Ora veja: