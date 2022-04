Ana Luísa Santos é responsável pela bilheteira do Estádio de Alvalade, e por isso são raros os jogos em que o Sporting joga em casa que a adepta confessa dos leões consegue assistir.

Ora, para celebrar o Dia da Mãe antecipadamente, Ana Luísa Santos teve uma surpresa muito especial na partida frente ao Manchester City, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Numa iniciativa conjunta entre Sporting e Eleven, Ana foi surpreendida e pôde assistir ao encontro num dos camarotes do estádio.

Pensando que estava a gravar um vídeo interno para os Recursos Humanos, a responsável foi chamada aos camarotes e quando lá chegou tinha a família à espera. Mais: durante o intervalo do encontro, a convite do speaker de Alvalade, Ana Luísa Santos foi aplaudida pelos adeptos presentes no estádio.

«Não esperava esta surpresa e toda a experiência que me proporcionaram juntamente com a minha família. Ainda hoje me emociono ao lembrar-me daquele dia”, relembrou Ana, a propósito do Dia da Mãe que se festeja este domingo.

Ora veja: