Antes de ler esta notícia é melhor olhar para o calendário. Sim, hoje é dia 1 de abril, dia das mentiras.

Depois do regresso à seleção após mais de quatro anos e meio de ausência, Zlatan Ibrahimovic volta a surpreender e desta vez é com a escolha do futuro clube. É que o Vitória de Setúbal anunciou a contratação do jogador sueco para as próximas duas temporadas.

«O Vitória confirma que chegou a acordo para as próximas duas temporadas com o Enorme Zlatan Ibrahimović!», anunciou o clube sadino em comunicado partilhado nas redes sociais.

«O Vitória não contratou o Zlatan, o Zlatan é que escolheu o Vitória», diz a nota, que acrescenta que «Ibrahimovic mencionou, ainda, que está entusiasmado por provar o choco frito de que José Mourinho tanto lhe falou enquanto esteve sob a sua orientação.»