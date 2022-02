O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão no jogo frente ao FC Porto.

Já depois do apito final, Sá Pinto envolveu-se numa altercação com Diamantino Figueiredo, adjunto dos dragões, e ambos receberam ordem de expulsão.

«Teve um comportamento agressivo, dirigindo-se para um elemento oficial da equipa adversária para o confrontar, tendo sido agarrado por um elemento da própria equipa», lê-se, no documento do CD.

Diamantino Figueiredo também foi castigado por um jogo pelo mesmo motivo, e o relatório do árbitro diz exatamente o mesmo do que é descrito no caso de Sá Pinto.

Há apenas uma alteração: Sá Pinto paga uma multa de 840 euros, Diamantino Figueiredo uma multa de 2.040 euros.