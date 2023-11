Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa e da seleção argentina, viveu uma semana que foi do céu ao inferno.

Na segunda-feira, recorde-se, na gala da Bola de Ouro, recebeu o prémio Lev Yashin, que o confirmou como melhor guarda-redes do mundo. Seis dias depois, na deslocação do Aston Villa a Nottingham, deu este frango embaraçoso, que não fica bem no currículo de nenhum Bola de Ouro.

Tudo aconteceu aos 47 minutos, quando Orel Mangala disparou do meio da rua forte, Emiliano Martínez tentou fazer uma defesa para a fotografia, em grande estilo, todo no ar, só com uma mão, mas acabou por dar um frango confrangedor.

Ainda tentou disfarçar, agarrando a bola com aquele ar de Dibu Martínez, mas a bola tinha entrado mesmo na baliza e não havia nada a fazer. Na altura, o golo fez o 2-0 para o Nottingham Forest, resultado com que terminou o jogo.