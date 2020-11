Didier Deschamps convocou 26 jogadores para o triplo-compromisso da seleção francesa frente à Finlândia, Portugal e Suécia.

Na lista do técnico de 52 anos, destaque para Marcos Thuram: o avançado do Borussia Monchengladbach, filho de Lilian Thuram, estreia-se nos convocados dos les bleus. Também Mbappé integra a convocatória, ele que falhou o último jogo do PSG por lesão.

A França defronta a Finlândia a 11 de novembro, num encontro de carácter particular. Três dias depois defronta Portugal no Estádio da Luz, e a 17 de novembro recebe a Suécia. Ambos os jogos são a contar para a Liga das Nações.

Os convocados da França:

Guarda-redes: Benoit Costil, Hugo Lloris, Maignan e Steve Mandanda;

Defesas: Leo Dubois, Pavard, Varane, Kimpembe, Lenglet, Zoumba, Lucas Hernández e Lucas Digne;

Médios: Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Sissoko e Tolisso;

Avançados: Bem Yedder, Coman, Nabil Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé e Marcos Thuram.