É uma multidão aquela que acompanha o cortejo fúnebre de Diego Armando Maradona até ao cemitério onde o argentino vai ser sepultado.

Depois do velório ter terminado mais cedo devido a desacatos entre a polícia e alguns civis, o carro que transporta o corpo de Maradona deixou o Palácio Presidencial da Argentina e faz agora o percurso até ao Jardín de Bella Vista, na zona oeste de Buenos Aires.