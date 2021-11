O Nápoles entrou em campo no último domingo, frente ao Hellas Verona, com uma camisola comemorativa do primeiro aniversário da morte de Diego Armando Maradona, na qual aparecia a cara da lenda argentina.

A iniciativa foi saudada pelo mundo do futebol, mas pode sair caro ao emblema italiano, onde Maradona se fez ídolo.

Tudo porque o Nápoles não pediu autorização para usar a imagem de D10S à família de Maradona, e agora vai ser processado.

«A camisola de homenagem ao meu pai é um motivo de orgulho, mas lamento a falta de consideração do Nápoles. Nós, herdeiros legítimos, nunca estivemos envolvidos nisto e não demos o aval para esta operação», disse Diego Júnior, um dos filhos de Maradona, à agência Adnkronos.

«Quem deu autorização foi o Stefano Ceci, que era agente do meu pai. Mas isto é uma situação diferente e devia envolver diretamente os familiares. Foi considerado válido um contrato que já não existe e, portanto, vamos tomar medidas legais. É estranho que um clube sério como o Nápoles tenha dado crédito a essa pessoa [Ceci]», acrescentou.