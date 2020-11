As homenagens a Diego Armando Maradona sucederam-se com força no fim de semana, e chegaram dos cantos mais recônditos do futebol.

Na segunda divisão russa, por exemplo, Joel Fameyeh começou no banco a receção do Orenburg ao Krylya Sovetov. O avançado ganês foi lançado no jogo no início da segunda parte, e aqueceu bem ao estilo de Maradona no intervalo. Vestiu uma camisola da Argentina com o 10 nas costas e recriou-se com a bola ao som de «Live is life», a imitar o aquecimento de D10S na receção do Nápoles ao Bayern de Munique, em 88/89.

De resto, esta é uma homenagem que não vem de um jogador qualquer, já que Joel foi treinador por Maradona no Dínamo Brest, da Bielorrússia. O jovem avançado de 23 anos marcou ainda o golo da vitória do Orenburg, de penálti.