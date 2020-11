As homenagens a Diego Armando Maradona têm-se sucedido nas últimas horas e esta do Ajax é, certamente, uma das mais originais.

Durante o aquecimento para o jogo da Liga dos Campeões frente ao Midtjylland, o emblema holandês colocou nas colunas da Arena de Amesterdão a ‘Life is life’, música com que Maradona protagonizou aquele aquecimento mítico antes da partida do Nápoles frente ao Bayern Munique.

Tagliafico, lateral argentino do Ajax, recriou-se com a bola a fazer lembrar precisamente Maradona.