Diego Armando Maradona foi sepultado nesta quinta-feira, ao final da tarde da Argentina. D10S ficará no cemitério Jardín de Bella Vista, na zona oeste de Buenos Aires, ao lado dos seus pais.

O cortejo fúnebre da figura do futebol mundial foi acompanhado por milhares de argentinos, desde o Palácio Presidencial da Argentina até à derradeira morada de Maradona.

A presença do cemitério foi apenas permitida aos familiares mais próximos de Diego Armando Maradona, que colocaram uma tenda no local para garantir maior privacidade, já que a derradeira cerimónia foi acompanhada por vários meios de comunicação social, com recurso a drones.