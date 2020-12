Norma Durango, senadora argentina, propôs que a nova nota de mil pesos (cerca de dez euros) tenha a cara de Diego Armando Maradona, falecido no passado dia 25 de novembro.

A proposta já foi apresentada ao Congresso e, segundo Durango, terá a cara de Maradona num lado e uma imagem do mítico golo à Inglaterra, no Mundial de 1986, no outro.

«A ideia não é apenas reconhecer o nosso ídolo mais importante, mas também pensar na questão económica. Quando os turistas vierem aqui, vão querer levar um ‘Maradona’ com eles», afirmou a política, citada pelo La Nación.

A proposta será discutida no início de 2021.