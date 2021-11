A equipa de juniores do Sporting desperdiçou uma oportunidade para destacar-se no primeiro lugar do Grupo C da Youth League ao perder, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, diante do Besiktas, por 1-2, num jogo que fica marcado por dois lances consecutivos em que o guarda-redes italiano dos leões, Diego Callai, foi protagonista.

Uma oportunidade perdida, uma vez que o Ajax foi ganhar a Dortmund e, em caso de vitória, os leões podiam assumir o primeiro lugar do grupo, o único que dá acesso direto aos oitavos de final da competição. A equipa comanda por Filipe Pedro já tinha demonstrado que era superior ao adversário, com um triunfo em Istambul, por 3-1, mas esta quarta-feira comprometeu novo triunfo em dois lances caricatos.

Os leõezinhos até tinham entrado bem no jogo, mas ao minuto 19, Diego Callai atrapalhou-se e colocou a bola nos pés de Koray Yagci que atirou a contar. Um lance que deve ter deixado o guarda-redes italiano nervoso, uma vez que no minuto seguinte saiu da área para ganhar uma bola junto à bandeirola de canto e voltou a coloca-la nos pés do adversário. Delibas recolheu junto à lateral, sobre a direita e cruzou para o segundo poste onde surgiu Azd Demir a finalizar.

Em apenas dois minutos o Sporting consentiu dois golos e, num ápice, tinha uma montanha para subir. Os leões até reagiram bem e contaram com várias oportunidades para reduzir a diferença antes do intervalo, com destaque para os remates de Lucas Dias, Dário Essugo e Gonçalo Esteves, mas Emre Bilgin foi segurando a vantagem dos turcos.

Mesmo antes do intervalo, na sequência de um canto de Miguel Menino, Chico Lamba esteve muito perto de marcar, com um desvio de calcanhar, mas o guarda-redes turco voltou a ser determinante.

Já na segunda parte, o Sporting aumentou a intensidade, até porque, entretanto, o Ajax confirmava a vitória em Dortmund (1-0), resultado que deixava em aberto uma subida dos leões até ao primeiro lugar do grupo, mas para isso tinham de vencer.

As oportunidades sucederam-se na baliza turca até que, aos 55 minutos, na sequência de um cruzamento de Diogo Travassos, Cissé, na tentativa de antecipar-se a Rodrigo Ribeiro, acabou por desviar para a própria baliza.

Os leões continuaram a carregar, diante de uma equipa turca que procurava colocar gelo no jogo, com constantes interrupções. O Sporting ainda ameaçou o empate, com remates de Dário Essugo, Rodrigo Ribeiro e ainda outro, acrobático, de Kiko Félix, mas o resultado não voltou a sofrer alterações até ao final.

Com os resultados desta quarta-feira, Borussia Dortmund e Ajax passam a ocupar os dois primeiros lugares, ambos com sete pontos, enquanto o Sporting cai para terceiro, com 5, e o Besiktas somou os primeiros três pontos.