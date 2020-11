O Cagliari anunciou esta sexta-feira que Diego Godín teve resultado positivo no testo ao novo coronavírus ao regressar da seleção, elevando para 16 o total de casos de infeção na comitiva do Uruguai.

«O jogador não esteve em contato com os restantes elementos da equipa e foi de imediato isolado», diz o clube italiano em comunicado.

Diego Godín não vai assim poder jogar frente à Juventus este fim-de-semana, assim como Nahitan Nández, que também esteve na seleção do Uruguai. Apesar de o médio ter tido teste negativo, o Cagliari decidiu, «por precaução, excluí-lo da convocatória.»

Foram 43 as pessoas que viajaram na comitiva uruguaia para a Colômbia. No regresso de Barranquilla, o lateral Matías Viña testou positivo a Covid-19.

Depois, os jogadores Luis Suarez e Rodrigo Muñol também acusaram Covid-19, tal como o assessor de imprensa, Matías Faral.

Esses eram os casos antes da derrota com o Brasil, ou seja, quatro. No entanto, depois do jogo com a canarinha, mais sete casos surgiram: os internacionais Alexis Rolin e Diego Rossi e ainda cinco elementos da comitiva celeste, entre eles o médico.

Nesta quarta-feira, Lucas Torreira chegou a Espanha onde representa o At. Madrid e testou positivo e o mesmo aconteceu com Darwin Nuñez. O caso do avançado do Benfica foi conhecido ao final da tarde desta quinta-feira.

Mais tarde, Gabriel Neves e Brian Rodriguez, do Nacional Montevideu e Los Angeles FC, respetivamente, elevam os números para 15 infetados, com Godín a ser o 16.º.

A situação no Uruguai já levou, inclusive, a críticas do presidente do At. Madrid, clube de Lucas Torreira e Luis Suárez, dois dos jogadores infetados.