Diego Armando Maradona morreu esta quarta-feira, aos 60 anos, e o mundo do futebol ficou de luto. Em Buenos Aires, por exemplo, milhares de pessoas saíram para a rua, para celebrar o génio do astro.

Entre os vários depoimentos que as televisões argentinas recolheram, há um que saltou à vista e se tornou viral. Porque no fundo traduz com exacta perfeição tudo o que foi Diego Maradona.

Um homem acende uma vela, que deposita em frente à Casa Rosada, sede do Governo argentino, onde vão decorrer as cerimónias fúnebres do astro. O jornalista pergunta: é uma forma de dizer adeus a tudo isto?

O homem sorri e responde. «Tens ideia de toda a felicidade que Maradona nos deu a nós, os pobres? Quando ele jogava, tudo se esquecia. Às vezes nem tínhamos dinheiro para comer e éramos felizes», respondeu com lágrimas nos olhos.