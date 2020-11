O mundo do futebol continua a prestar homenagem a Diego Maradona, que morreu na passada quarta-feira.

Nos jogos do fim-de-semana de vários países, houve gestos simbólicos para recordar El Pibe. No Boca-Newell's Old Boys, dois emblemas que Maradona representou, Dalma Maradona assistiu emocionada no camarote do pai e viu, uma vez mais, a Bombonera mergulhada na escuridão, apenas com a luz daquele camarote a iluminar a noite.

Na Europa, Nápoles continua a prestar homenagem à sua estrela maior, com um novo equipamento, e a Roma, que foi jogar ao San Paolo, também fez questão de ir ao bairro espanhol colocar uma coroa de flores junto ao mural de Maradona.

No Barcelona-Osasuna, uma camisola de Maradona foi colocada na bancada, mas foi do relvado que surgiu a homenagem maior, por parte de Lionel Messi, que voltou a vestir a camisola do Newell's para lembrar o ídolo e amigo.

As homenagens não vieram só de clubes ou jogadores que tiveram ligação a Maradona. Sucederam-se por todo o mundo, mesmo em Tashkent, no longínquo Uzbequistão, com o Pakhtakor a usar uma camisola especial, e em Dili, Timor-Leste, em que o Lalenok United tinha um cartaz a lembrar El Pibe. Mas houve também quem se recusasse a participar.

