A revista MF Total é publicada às quintas-feiras à noite no Maisfutebol. Neste espaço, que avança agora para a 916ª edição, temos todas as semanas conteúdo exclusivo, com entrevistas, reportagens e histórias muito especiais.



Esta semana abrimos com a entrevista a Diego Ribas, antigo futebolista do FC Porto e que no sábado joga pelo Flamengo a sua segunda final de Mundial de Clubes. Uma conversa que chega em boa hora.



Continuamos com outra entrevista importante: Julio Velazquez, treinador do V. Setúbal, fala em exclusivo sobre os desafios que o aguardam no Bonfim.



Seguimos ainda com o obrigatório LOAD " " ENTER de Rui Miguel Tovar, desta vez com o histórico Altafini, e fechamos com uma reportagem sobre o crescimento do andebol português, o Guia TV, as rubricas e as Opiniões publicadas ao longo da semana, bem como os melhores vídeos e galerias de fotos.

