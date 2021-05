Diego Simeone ensaiou o onze titular para o At. Madrid defender a liderança da Liga Espanhola no clássico frente ao Barcelona, no Camp Nou, e desse onze inicial não fez parte João Félix, segundo dá conta a imprensa espanhola.

Desta forma, o treinador tem apenas uma dúvida: Felipe ou Giménez para a retaguarda, sendo que apostou em ambos. De resto, a equipa tinha Oblak na baliza e uma defesa de três centrais com Savic, Hermoso e, lá está, Felipe ou Giménez.

No meio campo cinco homens: Trippier, Carrasco, Kondogbia, Koke e Lemar, sendo que a frente de ataque ficará entregue a Luis Suárez, com Marcos Llorente mais solto, fazendo de sexto médio e ao mesmo tempo apoiando o ponta de lança.

Simeone, de resto, elogiou Suárez e Llorente na conferência de imprensa. «A temporada fala por eles. Dois jogadores muito importantes. Um com uma grande história, reivindicando tudo o que se esperava dele. E o Llorente a fazer a melhor época da carreira», referiu.