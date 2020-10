Depois do bis diante do Red Bull Salzburgo, João Félix tem sido o centro das atenções no Atlético de Madrid. Diego Simeone espera que o avançado português consigA manter as boas exibições e a regularidade que lhe faltou no ano de estreia em Espanha.

«Já falei muitas vezes do João. É muito importante para nós, está num momento muito bom e espero que tenha a consistência que faz com que os jogadores cresçam e se coloquem em lugares importantes», disse o treinador argentino.

O técnico do Atlético de Madrid foi ainda questionado sobre a liberdade de Félix dentro de campo. «Todos dizem o que quiserem. Estou bem ciente do que precisamos do João e há um crescimento evidente, mas não é por causa do jogo o RB Salzburgo. Cada jogador de futebol tem um lugar importante no campo. Não considero que liberdade seja jogar em qualquer lado, mas sim que jogue onde é mais importante para a equipa. Os jogadores são importantes quando fazem bem à equipa», atirou.