O treinador do At. Madrid, Diego Simeone, explicou a substituição de Felipe por João Félix, que lhe valeu uma assobiadela do Wanda-Metropolitano quando o central entrou no lugar do português.

«Muitos não entenderam a troca de Felipe por João. É normal. Queríamos um homem da área, como o Matheus Cunha. E um central para parar os contra-ataques. Temos De Paul, que libertou a criatividade. Com boa força defensiva. Carrasco e Correa fizeram um segundo tempo maravilhoso. A equipe insistiu, trabalhou, fomos nós», disse após o jogo.

Na análise, o argentino disse que era «fácil contar» o que viu na partida.

«Na primeira parte, não fomos nós. Não fizemos nada do que queríamos. Eles remataram duas vezes e marcaram dois golos. Na segunda parte, no desespero e na ansiedade, falámos com calma. Conversámos sobre como há muitas maneiras de perder, mas, se perdemos, é com coragem. Sabíamos que as pessoas não nos iriam falhar. Noutro qualquer outro lugar, teria criticado a equipa, mas a equipa mandou mensagens dentro campo e viu-se o que se viu, o Atlético de Madrid», argumentou.