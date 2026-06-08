Após o episódio preocupante deste domingo, Christian Eriksen está a dar sinais de estabilidade. O médio de 34 anos, recorde-se, voltou a cair inanimado em campo, desta feita no jogo entre Dinamarca e Ucrânia. Esta segunda-feira, Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, atualizou a situação. 

«Falei com o Christian esta manhã e ele está bem. Ele está com a família e de bom humor. Espera-se que tenha alta em breve e possa regressar a casa», pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais. 

Boesen deixou ainda claro que o departamento médico está a acompanhar de perto a saúde dos atletas. «Estamos a cuidar bem dos jogadores e da equipa técnica e mantemos contacto regular com eles», concluiu.

A Dinamarca, recorde-se, não está qualificada para o Mundial 2026, que arranca no dia 11 de junho. 

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