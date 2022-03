Convocado para a seleção da Dinamarca nove meses depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no Euro2020, Christian Eriksen juntou-se esta quinta-feira à seleção.

O médio do Brentford só agora integra a comitiva dinamarquesa, já que te testou positivo à covid-19 na semana passada. No regresso, Eriksen não escondeu a felicidade.

«Estou muito feliz por estar de volta à seleção, já passou muito tempo», afirmou em conferência de imprensa, em Marbella, onde a seleção da Dinamarca se encontra a estagiar.

O médio de 30 anos, a quem foi implantado um desfibrilhador para prevenir o risco de morte súbita, garantiu estar «bem». «Tive sorte com os médicos e com o diagnóstico. Estou muito motivado para voltar à minha antiga vida.»

«Não teria voltado se soubesse que algo de menos bom pode acontecer», vincou.

Recorde-se que, depois do incidente no Euro, Eriksen rescindiu com o Inter de Milão, pois não podia jogar com o dispositivo que tem implantado em Itália, tendo rumado então à Premier League.

Com as cores da seleção, Eriksen soma 109 internacionalizações e 39 golos.

A Dinamarca, já qualificada para o Mundial2022, tem agendados dois jogos de preparação para o Mundial2022 frente aos Países Baixos, no sábado, e Sérvia, na terça-feira.