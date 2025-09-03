Victor Froholdt é um dos convocados por Brian Riemer para os compromissos da Dinamarca, na qualificação para o Mundial 2026, e aproveitou os primeiros treinos para mostrar ao que vem.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, é possível assistir a um lance individual do médio do FC Porto, em que deixou Hjulmand no relvado e marcou de bicicleta, num belo gesto técnico.

Assista aqui ao momento de Victor Froholdt: