IMPARÁVEL: Froholdt deixa Hjulmand nas «covas» e marca de bicicleta
Médio do FC Porto é um dos convocados para os compromissos da Dinamarca
Victor Froholdt é um dos convocados por Brian Riemer para os compromissos da Dinamarca, na qualificação para o Mundial 2026, e aproveitou os primeiros treinos para mostrar ao que vem.
Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, é possível assistir a um lance individual do médio do FC Porto, em que deixou Hjulmand no relvado e marcou de bicicleta, num belo gesto técnico.
Assista aqui ao momento de Victor Froholdt:
