O jogo entre Dinamarca e Inglaterra já tinha dado que falar, isto depois do processo instaurado pela UEFA à seleção inglesa pelos distúrbios causados pelos adeptos durante a partida, mas nesta sexta-feira soube-se de mais problemas que envolvem esse encontro.

Uma adepta dinamarquesa, de nome Jeanette Jorgensen, recorreu ao The Guardian para denunciar o comportamente agressivo dos adeptos ingleses no exterior do estádio.

«Quando saímos do estádio depois do jogo, muita gente começou a gritar para irmos embora dali. Tentaram tirar-nos a bandeira da Dinamarca e como não conseguiram, começaram a puxar-me o cabelo. Foi um terror», contou Jeanette.

A adepta dinamarquesa afirma que expôs a situação à polícia, mas não foi a única vítima. Um outro episódio de violência aconteceu num autocarro. Um grupo de adeptos ingleses agrediu um homem à frente do próprio filho por ter vestida uma camisola da seleção da Dinamarca. Este caso levou muitos adeptos dinamarqueses a não querer vestir mais a camisola do país.

«As minhas filhas, de 14 e 11 anos, já não querem vestir a camisola da seleção pelas intimidações dos adeptos ingleses que são públicas», confessou um outro adepto dinamarques à Danmarks Radio.

A partida terminou com vitória inglesa por 2-1, após prolongamento. A final, entre Inglaterra e Itália, joga-se neste domingo.