Rivais em Lisboa mas companheiros na seleção da Dinamarca, Bah e Hjulmand mantêm uma relação saudável e o lateral do Benfica confessou, em declarações à televisão dinamarquesa TV 2 Sport, que gosta de o ver brilhar por um lado, mas nem tanto por outro.

«Tenho de admitir que não vejo muito futebol em geral, mas quando o Morten marca como no fim de semana, infelizmente não posso deixar de ver. Por isso, é bom para a seleção dinamarquesa e para o Morten, e com o meu coração dinamarquês, fico feliz por ver que ele está a brilhar, mas com o meu coração benfiquista, fico irritado por vê-lo jogar tão bem», disse o jogador dos encarnados, esboçando um sorriso.

Apesar de Bah e Hjulmand lutarem entre eles pela conquista do título de campeão português em campos separados, a amizade entre os dois não é prejudicada quando se encontram na concentração da seleção e Bah reforçou a boa relação que mantém.

«Morten é um bom amigo e podemos facilmente separar o futebol entre nós. Conseguimos fazer isso desde que ele veio para Portugal e tenho a certeza de que vamos conseguir fazer isso aconteça o que acontecer.»

A televisão dinamarquesa destacou ainda a atenção que tem sido dada ao campeonato português, não só pela qualidade das exibições das equipas na Europa, como também pela forma como foi escrutinado durante a odisseia da mudança de Ruben Amorim para o Manchester United. Bah admite que, para ele, as coisas não mudaram muito.

«Quando estamos lá, sentimos que é o único país em que se joga futebol. Eu tenho tido essa sensação durante os dois anos em que estou lá. Mas é evidente que Morten está a ir bem, e tem havido muita atenção a um treinador que se mudou para o United por isso é claro que se pode sentir que muito está a ser escrito. Mas, para mim, não mudou muita coisa.»