O campeonato da Dinamarca, que está parado desde março, devido à pandemia do novo coronavírus, deve ser retomado a 29 de maio, após a realização de testes de despistagem a todos os jogadores.

«Sempre defendemos que é crucial encerrar a temporada atual, mas apenas se tal puder ser feito de maneira racional e que não coloque o sistema de saúde à prova», refere num comunicado o diretor da liga dinamarquesa, Claus Thomsen.

Os jogos devem ser disputados à porta fechada, mas o Midtjylland, por exemplo, vencedor da liga dinamarquesa em 2018 e atual líder, já anunciou que planeia transmitir os seus encontros em casa em ecrãs gigantes em frente ao estádio.

Esse projeto de transmissão será acompanhado de um protocolo de saúde muito rigoroso, que aguarda a luz verde das autoridades sanitárias dinamarquesas às quais foi submetido.

«Todas os intervenientes [jogadores, treinadores e pessoal técnico] serão testados antes da realização do primeiro jogo, após a paragem, e serão continuamente avaliados durante o resto da temporada», refere o comunicado.

Com duas jornadas da fase regular ainda por cumprir, antes do acesso ao play-off do título, a Liga dinamarquesa espera terminar a temporada de 2019/20 até 31 de julho.

Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal também preparam o regresso à competição.