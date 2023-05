Transferido do Benfica para o Copenhaga no último inverno, Diogo Gonçalves continua em grande no Copenhaga e neste domingo bisou na vitória por 4-3 sobre o Aarhus que permitiu à equipa da capital alcançar três pontos importantes na luta pelo título.

O jogador português fez o 1-0 e o 2-0, mas os visitantes deram a volta ao marcador, o que obrigou o Copenhaga a trabalhos redobrados no último quarto de hora, com o golo da vitória a chegar aos 87 minutos.

Após um jogo de emoções à flor da pele, os responsáveis do Copenhaga chamaram ao balneário o líder da claque, que animou ainda mais a festa do líder do campeonato da Dinamarca e vencedor recente da Taça.