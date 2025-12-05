Victor Froholdt foi distinguido com o prémio Talento do Ano na Dinamarca e recebeu mensagens-vídeos de «parabéns» de vários internacionais dinamarqueses, entre os quais, uma do capitão do Sporting, Morten Hjulmand.

«Olá Fro! Venceste o prémio de Talento do Ano de 2025. É muito merecido. Que ano que tiveste! Pelo Copenhaga, pela seleção nacional e pela tua nova equipa, o FC Porto», começa por dizer Morten Hjulmand, numa mensagem-vídeo em que também se ouvem os testemunhos de Christian Eriksen e Pierre-Emile Hojbjerg.

«Tenho a oportunidade de estar contigo na seleção, de jogar um pouco às cartas contigo e ver a maneira como trabalhas no ginásio, durante os tratamentos, e tudo o resto que fazes quando estamos juntos... Também comes muita aveia. Muitos parabéns, é muito merecido. É ótimo ter um jogador como tu na nossa seleção», destacou ainda o capitão dos leões.

Mensagens que deixaram Froholdt visivelmente emocionado. «Estou muito feliz. São palavras que me aquecem o coração. São três grandes figuras e significa muito para mim fazer parte da seleção dinamarquesa», reagiu o jogador do FC Porto.