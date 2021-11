Kasper Dolberg anunciou esta segunda-feira que foi diagnosticado com diabetes tipo 1.

O avançado do Nice fez a revelação nas redes sociais, ele que confessou que não se sentiu bem «nas últimas semanas».

«Esta notícia foi uma surpresa, claro, mas honestamente estou aliviado porque o motivo para o facto de não me ter sentido bem nas últimas semanas ter sido descoberto», escreveu o internacional dinamarquês.

«Estou extremamente feliz que os médicos me tenham dito que com o tratamento certo, isto não afetará a minha carreira no futebol. Treinei a semana toda e já me estou a sentir melhor», lê-se ainda.

Dolberg explica ainda que, para se habituar ao tratamento, foi dispensado dos compromissos de novembro da seleção dinamarquesa.