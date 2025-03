Na certeza de que Portugal é favorito a alcançar as meias-finais da Liga das Nações, Brian Riemer mantém a ambição intacta. Na noite deste sábado, em Alvalade, o selecionador da Dinamarca falou em conferência de imprensa.

«Vamos fazer tudo, viemos para ganhar. Vamos jogar contra uma equipa melhor, mas podemos ganhar. Temos o sonho de ter sucesso. É muito bom estar em Portugal, um país com muita história e que produziu alguns dos melhores jogadores da história, desde Rui Costa ao Cristiano Ronaldo.»

«É um sonho fazer parte desta história e jogar neste estádio fenomenal [Alvalade]. Estamos com um bom sentimento e faremos os dinamarqueses felizes. Já aprendi que os jogos de seleções nunca são iguais. Esperamos ter a coragem de fazer frente ao adversário. Os jogadores estão preparados para jogar 120 minutos», referiu.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19h45 deste domingo, em Alvalade, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic, É para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.