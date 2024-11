Na sequência do nulo entre Sérvia e Dinamarca, na sexta e última jornada da Divisão A da Liga das Nações, Brian Riemer concluiu a conferência de imprensa em tempo recorde.

Em 20 segundos, o selecionador dinamarquês sentou-se, apercebeu-se da inexistência de questões e saiu da sala, esboçando um sorriso.

Afinal, a Dinamarca selou a qualificação para os quartos de final, com seis pontos, mais dois do que a Sérvia, que disputará o play-off de manutenção.

An incredibly short press conference 😅



Denmark coach Brian Riemer left after just 20 seconds after he was asked no questions following his side’s goalless draw against Serbia… 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wvA1T1Ej5s