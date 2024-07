Kasper Hjulmand deixou o cargo de selecionador da Dinamarca, numa rescisão proposta pelo treinador. Na sequência da eliminação nos «oitavos» do Euro 2024, ante a Alemanha, o técnico, de 52 anos, entendeu existir a necessidade de renovar energias no projeto.

Assim termina o ciclo de quatro anos, abrilhantado, sobretudo, pelas meias-finais alcançadas no Euro 2020.

«Foi uma honra treinar a nossa seleção. Dei tudo o que tinha para alcançar o sucesso e fazer com que as pessoas se unissem em torno da equipa. Representar um país é a melhor coisa que posso imaginar. Quando olho para o Mundial de 2026, sinto que será melhor para o grupo uma nova cara e novas ideias. Nada disto é sobre mim, mas sim sobre o que é melhor para a seleção», explicou Kasper Hjulmand.

Ainda que lamente a campanha no Mundial 2022 – no qual a Dinamarca foi eliminada ao cabo de três jogos – a Federação enaltece a unificação dos adeptos em torno da seleção, espelhado pelo recorde de 13 jogos, em casa, com a bilheteira esgotada.

«A seleção deve inspirar os dinamarqueses, com estádios cheios e a ambição de conquistar algo. O sonho foi traduzido numa estratégia clara, desenvolvendo planos ambiciosos de infraestruturas e quebrando pilares internamente. Sonhámos em aproximar as crianças e os jovens, tornando a seleção mais relevante na sociedade. Não conseguimos tudo, mas percorremos um longo caminho e fizemos os dinamarqueses sonharem. Quero agradecer de coração pelo apoio colossal que recebi», rematou Kasper Hjulmand.

O treinador será, doravante, consultor e estará relacionado com a formação das novas gerações.

Até a Federação dinamarquesa encontrar o sucessor, Morten Wieghorst será o selecionador interino. O técnico, de 53 anos, era adjunto de Hjulmand desde 2021.

A Dinamarca regressará à ação a 5 de setembro, no Grupo 4 da Liga das Nações. Na primeira jornada, os dinamarqueses recebem a Suíça, num grupo composto também por Espanha e Sérvia.