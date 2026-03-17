Dinamarca
Há 1h e 26min
Dinamarca chama Bah, Froholdt e Hjulmand para a qualificação para o Mundial
Benfica, Sporting e FC Porto cedem jogadores à seleção nórdica
RM
Benfica, Sporting e FC Porto cedem jogadores à seleção nórdica
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Alexander Bah (Benfica), Morten Hjulmand (Sporting) e Victor Froholdt (FC Porto), foram convocados para o próximo jogo da Dinamarca com a Macedónia do Norte, em que a seleção nórdica tenta o apuramento na repescagem para o Mundial 2026.
Com os olhos postos no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo deste ano, o selecionador dinamarquês, Brian Riemer, convocou 25 jogadores. Entre os convocados da seleção nórdica, constam nomes bem conhecidos do campeonato português.
Refira-se que em caso de vitória no jogo de dia 26 de março, em Copenhaga, a seleção dinamarquesa vai enfrentar o vencedor da eliminatória entre a Chéquia e a República da Irlanda, para apurar quem segue para o Mundial 2026.
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