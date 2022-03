Depois de uma receção calorosa no regresso à seleção, no jogo da Dinamarca nos Países Baixos, Christian Eriksen viveu mais uma tarde de emoções fortes esta terça-feira.

O agora médio do Brentford foi titular na receção à Sérvia, e voltou assim a jogar no Estádio Parken, onde há nove meses uma paragem cardíaca quase lhe roubou a vida, durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro 2020.

Capitão de equipa, Eriksen recebeu logo na entrada das equipas em campo o primeiro banho de carinho, com o estádio inteiro a aplaudir, e viveu o momento alto aos 57 minutos, quando fez o 3-0 final para os dinamarqueses com um belo remate de fora da área.

Antes, Joakim Maehle e Jesper Lindstrom, aos 15 e 53 minutos, fizeram os restantes golos da seleção da casa.