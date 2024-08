Simon Kjaer anunciou, esta sexta-feira, que se retirou da seleção da Dinamarca.

Depois de 132 jogos, o capitão de 35 anos coloca um ponto final na carreira internacional.

«É o momento certo para deixar a seleção, embora ao mesmo tempo me sinta triste, porque nada no futebol é superior a representar o seu país e desfrutar de cada uma das 132 vezes em que estive em campo a cantar o hino com os meus companheiros e adeptos», afirmou Kjaer num comunicado divulgado pela Federação Dinamarquesa de Futebol.

Ao serviço da Dinamarca, desde 2009, marcou quatro golos, esteve em três Mundiais (2010, 2018 e 2022) e três Europeus (2012, 2020 e 2024).

Atualmente, o defesa dinamarquês está sem clube, depois de deixar o AC Milan ao fim de quatro anos e meio. Ao longo da carreira representou o Palermo, Roma, Sevilha, Lille e Wolfsburg.