Morten Hjulmand foi eleito o futebolista dinamarquês de 2024.

O médio do Sporting enfrentava a concorrência de Joachim Andersen, defesa-central do Fulham, e Pierre-Emile Hojbjerg, médio do Marselha.

Campeão nacional pelo Sporting em 2023/24, Hjulmand foi um dos pilares dos leões desde a chegada a Alvalade, no verão de 2023. O jogador de 25 anos esteve ainda presente no Euro 2024, onde foi titular no três jogos da fase de grupos da Dinamarca, tendo ainda marcado no jogo frente à Inglaterra (1-1).

O prémio de melhor jogadora foi arrebatado por Pernille Harder.