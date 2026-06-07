Christian Eriksen, jogador da selecção da Dinamarca, caiu inanimado no relvado durante o jogo particular entre os dinamarqueses e a Ucrânia, que terminou com o triunfo da Dinamarca por 2-1.

Passava do minuto 66 do encontro quando o médio de 34 anos foi visto a agarrar-se ao peito e a cair no relvado, antes de os colegas de equipa e adversários chamarem pela intervenção médica.

Os jogadores das duas equipas rodearam o médio para protegê-lo das câmaras da realização, e acabou por sair dez minutos mais tarde numa maca com o aplauso de todo o estádio. Pouco depois, o árbitro Sigurd Kringstad deu por terminado o encontro após falar com os representantes das seleções.

Antes de saírem para os balneários, as duas formações fizeram uma roda dentro de campo, incluindo a equipa de arbitragem, e os dois selecionadores Brian Riemer e Andrea Maldera, transmitiram algumas palavras.

A Federação Dinamarquesa de Futebol já reagiu e confirmou que o jogador está consciente e «dadas as circunstâncias», bem.

Christian Eriksen er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt.



Kampen er afblæst. pic.twitter.com/NCCx92nm6v — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026

Morten Boesen, médico da seleção nacional dinamarquesa também já falou num comunicado divulgado pela federação, no qual sublinhou que Eriksen saiu pelo próprio pé do estádio.

«O Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que percebi, o pacemaker funcionou como deveria. Ele ficou inconsciente por breves instantes, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contacto com ele de imediato. Agora, ele vai ser submetido a exames complementares no hospital para determinar a causa do incidente. Estamos em contacto permanente com ele e com os médicos do hospital. Mas o Christian está bem e pediu-me para enviar os seus cumprimentos a todos os jogadores e dizer-lhes que está bem», pode ler-se nas redes sociais da federação dinamarquesa.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que isto acontece a Eriksen. A 12 junho 2021, num encontro entre a Dinamarca e a Finlândia do Euro 2020, quando foi socorrido em pleno relvado pelas equipas médicas devido a uma paragem cardiorrespiratória.

(Artigo atualizado às 19h47)