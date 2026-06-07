Dinamarca
Há 1h e 12min
VÍDEO: o arrepiante momento no relvado após o incidente com Eriksen
Selecionadores de Dinamarca e Ucrânia rodeados pelos jogadores, num momento de comunhão após o árbitro dar o jogo como finalizado
DIM
Selecionadores de Dinamarca e Ucrânia rodeados pelos jogadores, num momento de comunhão após o árbitro dar o jogo como finalizado
DIM
Os jogadores e selecionadores de Dinamarca e Ucrânia protagonizaram um momento verdadeiramente arrepiante após o incidente que envolveu Christian Eriksen.
Já com o jogo terminado, por decisão tomada e comunicada pelo árbitro aos responsáveis, os protagonistas juntaram-se no centro do relvado e receberam um forte aplauso dos adeptos. Recorde-se que o encontro terminou com 2-1 no resultado, graças aos golos de Dorgu e Maehle para os dinamarqueses e Tsygankov para os ucranianos.
Assista aqui ao momento:
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