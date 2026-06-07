Os jogadores e selecionadores de Dinamarca e Ucrânia protagonizaram um momento verdadeiramente arrepiante após o incidente que envolveu Christian Eriksen.

Já com o jogo terminado, por decisão tomada e comunicada pelo árbitro aos responsáveis, os protagonistas juntaram-se no centro do relvado e receberam um forte aplauso dos adeptos. Recorde-se que o encontro terminou com 2-1 no resultado, graças aos golos de Dorgu e Maehle para os dinamarqueses e Tsygankov para os ucranianos.

Assista aqui ao momento: