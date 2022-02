O Sporting está preocupado com o jogo da Youth League a aguarda uma posição da UEFA.

O sorteio dos oitavos de final da competição europeia de sub-19 ditou a visita da equipa leonina ao Dinamo de Kiev, e se a situação já era preocupante por essa altura, dada a tensão política e militar entre Ucrânia e Rússia, nos últimos dias adquiriu proporções maiores.

Em causa está, desde logo, a logística da viagem para Kiev, dadas as condicionantes que existem atualmente, mas acima de tudo os responsáveis leoninos estão preocupados com as questões de segurança.

Nesse sentido, têm mantido contactos com a UEFA relativamente ao tema, e esperam uma decisão final. O processo tem sido acompanhado também pela Federação Portuguesa de Futebol.