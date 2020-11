O Dínamo de Kiev anunciou seis casos positivos de covid-19 no plantel a dois dias do duelo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões. Nikolái Shaparencko e Alexandr Karaváev, que defrontaram o Ferencvaros na passada jornada europeia, estão entre o lote de infetados, assim como os ucranianos Gueorgui Tsitaishvili e Denis Garmash, o dinamarquês Mikkel Duelund e o romeno Tudor Baluta.

Além dos seis jogadores, também o treinador ajunto e quatro elementos do staff do emblema ucraniano estão infetados pelo novo coronavírus. Dínamo de Kiev e Barcelona jogam em Camp Nou, esta quarta-feira, num encontro do grupo G da Liga dos Campeões.