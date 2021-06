Grimaldo foi desafiado a escolher o melhor golo que marcou ao serviço do Benfica e recuou até 14 de março de 2019. O lateral destacou um pontapé fabuloso frente ao Dínamo Zagreb, no prolongamento da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa (3-0).



«Foi um golo importante, porque foi no prolongamento. Foi um golo bonito. Para mim, o melhor que marquei com a camisola do Benfica», explicou o lateral esquerdo no programa Sport Beleza, da SportTV.