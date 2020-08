O Benfica apurou-se nesta terça-feira para a meia-final da Youth League ao vencer o Dínamo Zagreb por 3-1, numa partida em que até entrou a perder.

Gonçalo Ramos bisou para as águias, que vão defrontar o Ajax, no sábado, em busca da terceira final da competição.

A equipa orientada por Luís Castro entrou mal no joog disputado em Nyon e não foi surpresa para ninguém o facto de a equipa croata ter chegado à vantagem aos 16 minutos, uma vez que já tinha criado várias oportunidades.

As jovens águias demoraram a entrar no jogo, mas a cerca de cinco minutos do intervalo, Umaro Embaló arrancou pela direita e fez um cruzamento perfeito para Henrique Araújo fazer o empate

Na segunda parte, porém, tudo foi diferente. O Benfica controlou o ritmo e geriu o jogo de forma eficaz, intalando-se no meio-campo do Dínamo Zagreb.

E depois teve um inspirado Gonçalo Ramos na frente de ataque. O jovem avançado que se estreou pela equipa principal na reta final da última época bisou em cinco minutos, ambos os golos de cabeça, e carimbou a passagem para a meia-final de uma prova em que tenta suceder ao FC Porto.