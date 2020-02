Após o fecho do mercado de inverno, a Liga espanhola atualizou esta quinta-feira os limites máximos de custos por equipa no primeiro e segundos escalões do país vizinho durante esta temporada.

O Barcelona encabeça a lista, com uma estimativa de 656 milhões de euros, mais 15 do que o Real Madrid.

Nestes gastos incluem-se custos com jogadores, equipas técnicas e também com formações e filiais, bem como gastos em aquisições (comissões incluídas).

O Atlético Madrid surge como o terceiro clube com mais gastos previstos: 348,5 milhões de euros, muito longe de Barcelona e Real Madrid.

Entre as equipas da Liga espanhola, aquela que apresenta o limite de gastos mais «modesto» é o Maiorca, com uma previsão de 33,5 milhões de euros.

A soma dos 20 clubes perfaz um total de 2.979 milhões de euros.

Confira os limites de custos com os plantéis de todas as equipas: