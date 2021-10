Julian Nagelsmann não esteve no banco do Bayern Munique frente ao Benfica (4-0) por ter acusado positivo à covid-19 e as suas funções foram desempenhadas oficialmente pelo adjunto Dino Topmoller, filho de um antigo craque alemão e antigo treinador do Benfica do Luxemburgo.

Dino Topmoller tem 40 anos e começou por ser conhecido apenas como o filho de Klaus Topmoller, goleador do Bayer Leverkusen na década de 70 (108 golos em 204 jogos) e internacional pela Alemanha Ocidental. O nome Dino é uma homenagem a Dino Zoff, famoso guarda-redes italiano.

O atual técnico adjunto do Bayern Munique teve igualmente uma carreira como jogador, terminando o seu percurso no Luxemburgo. Por lá, já como treinador-jogador, esteve duas épocas no FC RM Hamm Benfica, clube com ligações à Casa do Benfica do Luxemburgo.

Topmoller substituiu um treinador português (Paulo Gomes) em 2014, levou vários jogadores alemães para o Grão-Ducado e ficou na história do clube por ter garantido a subida ao escalão principal do futebol luxemburguês. Em 2016, o FC RM Hamm Benfica teve de fazer uma redução orçamental e o treinador-jogador alemão mudou de ares.





Depois de terminar oficialmente a carreira de jogador com a camisola do Benfica do Luxemburgo, Dino Topmoller apostou a cem por cento no percurso como treinador e continuou a ter sucesso. Levou o F91 Dudelange à fase de grupos da Liga Europa, teve uma breve passagem pelo Excelsior Virton e começou a trabalhar com Julian Nagelsmann em 2020, no RB Leipzig. Na presente temporada, mudou-se para o Bayern Munique.

Devido ao impedimento de Nagelsmann, Dino Topmoller saltou para a ribalta, orientou a equipa na goleada frente ao Benfica para a Liga dos Campeões e pode continuar a substituir o treinador-principal do Bayern Munique nos próximos compromissos da formação bávara.