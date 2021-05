O Santa Clara anunciou que o diretor-desportivo Diogo Boa Alma está de saída da equipa açoriana.

«A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D vem pelo presente informar que acedeu ao pedido de saída do diretor desportivo Diogo Boa Alma, homem forte do futebol profissional do CD Santa Clara, que entendeu ser a altura certa para terminar um ciclo que fora iniciado na temporada de 2015/2016», pode ler-se em comunicado.

Diogo Boa Alma esteve seis anos ao serviço do emblema açoriano, tendo participado no regresso do clube ao principal escalão do futebol português e, depois, na solidificação de um projeto que teve o ponto alto no final da época que agora terminou com um inédito sexto lugar e consequente apuramento para as competições europeias.

«Em pouco tempo, conseguiu o que poucos imaginavam: consolidou um CD Santa Clara, até então débil e frágil, na segunda liga, alcançou uma subida de divisão ao principal escalão do futebol português seguida de três participações consecutivas na prova, algo inédito na história do clube. Já na presente temporada construiu uma das mais belas páginas da história do futebol açoriano, colocando os Açores no mapa do futebol europeu, aliando resultados desportivos a uma gestão sustentada», assinala o Santa Clara.

Recorde-se que em abril o nome de Diogo Boa Alma chegou a ser apontado à sucessão de Tiago Pinto (que saiu para a Roma no início do ano), mas o emblema encarnado negou estar no mercado «à procura de quem quer que seja para reforçar a sua estrutura diretiva do futebol profissional».